Sanremo. Un ragazzo fortunato e C’era un ragazzo che come me, Penso Positivo e Fatti mandare dalla mamma. A Gianni Morandi e Jovanotti piace “vincere facile” e infatti hanno vinto. Cosa? La serata di Sanremo 2022 dedicata alla cover. Cover di loro stessi, in realtà, ma con una carica travolgente che ha convinto il pubblico in sala all’Ariston e quello da casa.

... » Leggi tutto