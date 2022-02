Covid, in discesa il numero di ricoverati negli ospedali liguri. Il commissario Figliuolo: “Il virus arretra, tornare alla normalità”

Liguria. Da quasi due settimane in Liguria i pazienti ricoverati positivi al coronavirus sono in lenta ma costante discesa. Il 25 gennaio è stata sfondata quota 800 (per la precisione 763 in area medica e 39 in terapia intensiva), ieri il bollettino recitava 722 (di cui 691 in area medica e 31 in terapia intensiva). Segno che la quarta ondata è davvero arrivata al giro di boa, non solo per quanto riguarda i contagi ma anche sul fronte ospedaliero che è quello più rilevante per le conseguenze sul sistema sanitario.

