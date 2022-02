Covid, Toti «Anche prossima settimana Liguria zona gialla, virus sta mollando la presa»

Genova. «Anche la prossima settimana la Liguria rimarrà in zona gialla, con una situazione legata alla pandemia in costante e progressivo miglioramento: cala l’incidenza e calano oggi, nonostante il fine settimana, anche i pazienti ospedalizzati, 7 in meno rispetto a ieri». Così il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti traccia il punto della pandemia in Liguria. In particolare, sono 715 le persone ricoverate negli ospedali liguri di cui 682 nei reparti di media intensità e 33 nelle terapie intensive (due in meno rispetto a ieri), di cui 26 non sono vaccinati.

... » Leggi tutto