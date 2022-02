Sanremo. Freschissimi di vittoria al 72° Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco hanno già confermato che prenderanno parte all’Eurovision Song Contest, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. «Sì, andiamo all’Eurovision, viva l’Italia – hanno dichiarato i due – . Siamo ancora più felici perché l’evento sarà in Italia. Non sappiamo ancora se cambieremo il testo in inglese».

