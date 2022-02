Prima Categoria “B”: il Savona continua a far la lepre, pokerissimo Vadese, il Q&V perde quota

Savona. Savona e Sampierdarenese proseguono nella loro marcia. Due successi di “corto muso”, come direbbe Allegri, che testimoniano come la strada per la vittoria del campionato sia ricca di insidie e che sarebbe sbagliato pensare soltanto allo scontro diretto. Gli striscioni hanno disputato una partita in più e possono godere del “vantaggio psicologico” di aver già incamerato punti che per i genovesi sono ancora sospesi.

