Savona, Balleri chiosa: “Vogliamo salire, siamo più forti rispetto alle altre squadre”

Savona. Oggi pomeriggio allo stadio Augusto Briano è andata in scena la sfida tra Speranza e Savona, match valido per la quindicesima giornata del Girone B del campionato di Prima Categoria che ha visto gli Striscioni imporsi con il punteggio di 2-1. Al termine della gara non sarebbe potuto mancare il commento di David Balleri, allenatore del Savona apparso determinato e soddisfatto per la prestazione offerta dai suoi.

