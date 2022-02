Champions League, Gergo Zalanki: “Hannover sfida importante, non vediamo l’ora di ritrovare Milano”

Recco. Due settimane dopo la partita-esibizione contro le All Stars allenate da Sandro Campagna, la Pro Recco ritorna a Milano, all’Aquamore Bocconi Sport Center. Questa volta, Covid permettendo, per un match ufficiale, il primo nel nuovissimo impianto del capoluogo lombardo. Polverizzati in meno di 24 ore i biglietti a disposizione: domani, alle ore 21, i biancocelesti affronteranno i tedeschi dell’Hannover nella nona giornata di Champions League.

... » Leggi tutto