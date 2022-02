Imperia. In località strada Ciosa ad Imperia, zona Caramagna, questo primo pomeriggio, un uomo si è ferito gravemente cadendo da un albero, mentre lavorava. Il giardiniere in questione si è infortunato mentre stava potando un albero ed è stato trasportato in elisoccorso con codice rosso al Santa Corona. La caduta, potrebbe aver causato una lesione spinale.

