Monesi, approvata dalla Regione Liguria task force per il rilancio del comprensorio

Monesi. E’ stata approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta del presidente Giovanni Toti, la costituzione della task force tecnica per il rilancio del comprensorio di Monesi. La task force, coordinata dal segretario della Giunta Regionale Pierpaolo Giampellegrini, è composta da tecnici regionali e di Filse esperti in turismo, urbanistica, pianificazione del territorio, viabilità e infrastrutture, sport, parchi e marketing territoriale. Il suo obiettivo è quello di fare la sintesi dei programmi dei diversi assessorati per intervenire sul rilancio dell’entroterra imperiese. Prima azione sarà quella di realizzare il piano d’area del comprensorio di concerto con il territorio, successivamente definire le aree sciabili e di sviluppo montano, realizzare interventi di rigenerazione urbana nei borghi dell’entroterra, definire le politiche di promozione turistica e sportiva e costituire il parternariato con Francia e Piemonte per il potenziamento delle infrastrutture turistico-sportive, prima fra tutte la Monesi -Limone, ex strada militare attualmente gestita dai comuni francesi e del Piemonte per la quale è necessario un maggiore coinvolgimento di Regione Liguria.

