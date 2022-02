Ospedaletti Calcio, carattere e qualità orange valgono il pari sul campo del Pietra Ligure

Ospedaletti. Se mister Maiano era alla ricerca di risposte in vista dei playout, negli ultimi 270 minuti può dire di averle trovate. Si allunga la serie positiva orange con il pareggio sul campo di una formazione in piena lotta per un posto nei playoff. Gara di grande qualità con un primo tempo di spessore da parte dell’Ospedaletti. Al 15’ Martelli scodella in area un calcio di punizione sul quale si avventa Alberti che spara addosso al portiere. Notevole quantità di gioco a centrocampo, ma poche le occasioni da una parte e dall’altra. Alla mezz’ora ci prova Alfano di testa, Negro devia in angolo. Pochi minuti dopo si mette in mostra anche Ventrice con un ottimo intervento sul tiro di Rovere.

