A Savona si respira aria di San Valentino: tra le iniziative cuori in vetrina, menù a tema e arte “per due”

Savona. Non solo coriandoli, ma anche tanti cuori stanno invadendo Savona. “E’ una novità per la città della Torretta collaborare tutti insieme per la festa di San Valentino – dice Laura Filippi di Ascom Confcommercio -. Shopping e cultura si vengono incontro, come i commercianti e il Comune di Savona, cercando di rendere questo weekend un’occasione di svago e romanticismo, ma anche di rilancio per sollevare la città da questo periodo di gravissima crisi economica“.

... » Leggi tutto