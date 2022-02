Berrino (FdI) «Questo Governo nn difende gli operatori balneari»

Sanremo. «É gravissimo e vergognoso leggere le affermazioni del Capo Delegazione del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli riguardo il mondo balneare italiano. Gli operatori del settore hanno bisogno di certezze per il loro futuro non di minacce e di ostilità da parte del governo. Fratelli D’Italia è stata l’unica forza politica che, da sempre, difende il settore e continuerà a farlo con proposte di legge concrete e serie. Non si può accettare una direttiva folle come la Bolkestein, che non si cura minimamente di chi, da anni, investe negli stabilimenti del nostro paese. Ci sono in gioco migliaia di attività di famiglie, già messe a dura prova da due anni di pandemia. Gli stabilimenti balneari sono da sempre un’eccellenza della nostra nazione e come tali vanno assolutamente difesi». Lo dichiara l’assessore al turismo di Regione Liguria Gianni Berrino (Fdi)

