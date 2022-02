Ciao Achille

La redazione di Riviera24 parteciperà questo pomeriggio alla cerimonia funebre per Achille Pennellatore, prevista alle 15:30 presso il santuario della Madonna della Costa. Dato il sentimento di amicizia che ci legava a “Kiki”, collaboratore da anni del giornale con le sue previsioni della settimana, abbiamo convenuto di sospendere la pubblicazione delle notizie nella fascia oraria 14:30 – 16:30. Ci fermiamo temporaneamente per ricordare un amico sincero, salito in cielo troppo presto, a cui volevamo un mondo di bene. I lettori capiranno. La pubblicazione delle notizie riprenderà regolarmente a partire dalle 16:30. Grazie

