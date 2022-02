“Imperia Incontra”, doppio appuntamento a Palazzo Civico con Fausto Bertinotti e Louis Godart

Imperia. Si intitola “Imperia Incontra” la nuova rassegna ideata dall’Amministrazione comunale per aprire maggiormente le porte di Palazzo Civico ai cittadini con appuntamenti culturali. I primi in programma vedranno la presenza di due grandi uomini delle istituzioni: Fausto Bertinotti, presidente della Camera dei Deputati nella XV Legislatura, e Louis Godart, già consigliere per il Patrimonio Artistico della Presidenza della Repubblica. Gli incontri, ad accesso gratuito, si terranno all’interno della Sala Consiliare.

