Mercedes EQA, il SUV compatto full-electric della Stella

Comodo e pratico per l’utilizzo quotidiano, EQA è il nuovo SUV targato Mercedes-Benz che coniuga gli elementi della sorella GLA alle elevate performances della motorizzazione elettrica della gamma EQ Power.

Gli esterni sono eleganti e riprendono molti tratti estetici della GLA presentata nel 2020. Il frontale è caratterizzato dall’iconica mascherina Black Panel con la stella centrale e una fascia luminosa tipica dei modelli elettrici. Le luci di marcia diurne sono collegate ai fari a LED da un trasmettitore di luce orizzontale.

Gli interni sono moderni e in stile luxury. Nello speciale modello Edition 1, per esempio, i sedili in pelle traforata sono contraddistinti da un tessuto in tonalità pure blue oltre che da elementi decorativi in tinte oro rosé, che impreziosiscono la chiave e le bocchette di ventilazione. Anche il volante è completamente rivestito in pelle.

Diversi sono i sistemi di assistenza alla guida installati. Oltre a MBUX (Mercedes-Benz User Experience) si trova il sistema di assistenza alla frenata attivo, che agisce in situazioni di traffico intenso dove è necessaria una frenata autonoma.

Non solo, il pacchetto comprende poi il sistema di anti-sbandamento attivo, la funzione corridoio di emergenza, la funzione di assistenza di svolta, il sistema di prevenzione degli urti laterali nonché il sistema di assistenza ECO, che permette una guida comoda e rilassata grazie all’impiego del DISTRONIC.

La vettura è disponibile in tre diverse motorizzazioni: Mercedes EQA 250 presenta due ruote motrici e una potenza di 190 CV. La versione Mercedes EQA 300 4MATIC è dotata di trazione integrale e di una potenza massima di 228 CV, mentre Mercedes EQA 350 4MATIC è sempre a trazione integrale, vanta 292 CV di potenza e un’autonomia di oltre 450 km. Mercedes EQA prezzo parte da un minimo di 51.149,99 euro a salire fino a 58.610,00 euro per la motorizzazione più potente.

Per ciò che riguarda la fase di ricarica, può essere effettuata a casa, tramite la wallbox o nelle apposite stazioni presenti in aree di servizio o centri commerciali. EQA si ricarica con un caricatore fino a 11 kW in corrente alternata. Se invece si sfruttano le stazioni di ricarica rapida in corrente continua, il livello della batteria arriverà all’80% nel giro di 30 minuti.

Fondamentale è anche il tema della protezione: nella parte anteriore della batteria è stato installato uno speciale scudo che impedisce ai corpi esterni di penetrare nell’accumulatore di energia, causando gravi danni.

Infine, grazie al sistema di navigazione Electric Intelligence, EQA supporta il guidatore calcolando l’itinerario più breve in base al livello di ricarica, al meteo e alle condizioni stradali. Ciò consente anche a chi si avvicina per la prima volta ad un’auto full-electric di guidarla con estrema facilità e senza stress.