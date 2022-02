New Racing for Genova prima scuderia alla Ronde Val Merula

Grazie a Andrea Gonella, Danilo Ameglio e Michele Guastavino

E’ iniziata nel migliore dei modi la nuova stagione agonistica della New Racing for Genova. All’8^ Ronde della Val Merula, infatti, la scuderia diretta da Raffaele Caliro è risultata la migliore tra le scuderie partecipanti ed ha portato al traguardo finale di Andora ben 8 dei 10 equipaggi iscritti alla gara.

Il primato tra le scuderie è stato ottenuto grazie alle ottime prestazioni di Andrea Gonella e Fabio Grimaldi (Skoda Fabia R5), terza forza finale del rally ed autori di una gara veloce e regolare, dello stratosferico Danilo Ameglio, in coppia con la figlia Michelle e al volante della Peugeot 106, ottavo assoluto e primo tra le vetture a 2 Ruote motrici ed in Classe A6, e di Michele Guastavino e Laura Bottini, undicesimi con la loro Peugeot 208 R4 dopo una performance di tutta sostanza che li ha visti chiudere terzi in Classe Rally4.

Restando in quest’ultima Classe, di rilievo il quinto posto conquistato da Matteo Ceriali (Ford Fiesta R4), in coppia con la fidanzata Vanessa Lai. Buone prestazioni, seppur accorte, invece, per Luca Formentera – Valter Terribile, con la Peugeot 208 aspirata, e Luigi Guardincerri – Alessandro Parodi, con la 208 R4.

Ad Andora ha figurato bene anche il giovane savonese Federico Gangi, che ha condiviso il suo quinto impegno agonistico con l’esperto papà Fulvio ed al volante di una Renault Clio, con cui ha chiuso al terzo posto in Classe R3.

Di rilievo anche la prestazione di Marco Russo – Nicolò Ventoso (Suzuki Swift), che hanno conquistato il successo, seppur platonico, in Classe RSTB 1.0. Non sono giunti al traguardo, invece, Francesco Aragno – Andrea Segir (Renault Clio Super 1600), per un’uscita di strada nella prima prova speciale, e Lorenzo Lanteri – Luca Pierani (Peugeot 208), per problemi all’impianto di raffreddamento nell’ultima ps.

