Carrellini minibar su Intercity, incontro tra sindacati regionali e la società Elior

Genova. Le segreterie regionali hanno incontrato in videoconferenza la società Elior, titolare dell’appalto di ristorazione a bordo treno di Trenitalia a livello nazionale, per trovare una soluzione ai 16 esuberi generati in Liguria ed agli 8 esuberi generati in Lombardia a seguito della decisione dell’Unibis, cooperativa in subappalto, di sospendere il servizio dei carrellini mini bar a bordo dei treni Intercity in Liguria, per la crisi del settore.

