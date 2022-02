Frana via del Commercio a Nervi, Tini (M5s): “Per il Comune non è un pericolo”

Genova. “Per il Comune di Genova, la frana che dal 2019 insiste (e che nel corso del tempo si è allargata) in via del Commercio a Nervi, dove interessa alcuni condomini popolosi, non rappresenterebbe una criticità. Alla nostra interpellanza, infatti, il vicesindaco ha risposto che è stato fatto un sopralluogo e che gli uffici ritengono che non rappresenti un pericolo imminente. Bene, allora il Comune si prenda la responsabilità di quanto dichiarato e permetta a chi è stato costretto a locare un’altra abitazione di rientrare nella propria casa”. Lo dichiara la consigliera comunale del M5S Maria Tini, prima firmataria di un’interpellanza discussa ieri in Aula.

