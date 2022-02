Il centrodestra in Liguria riparte da un triplice patto tra i partiti: “Toti decida da che parte stare”

Genova. Venerdì prossimo a Genova si vedranno i vertici regionali del centrodestra: Edoardo Rixi per la Lega, Matteo Rosso per Fratelli d’Italia, Carlo Bagnasco per Forza Italia, Andrea Costa per Liguria Popolare. Ad accompagnarli saranno i rispettivi capigruppo in consiglio. Ma in un certo senso a fare notizia saranno gli assenti: non ci saranno infatti gli arancioni di Giovanni Toti, consacrati dalle ultime elezioni come prima forza politica in Regione. Perché qui la rifondazione della coalizione, uscita devastata dalla vicenda del Quirinale, si baserà su una rinnovata “triplice intesa” tra i partiti che la componevano in origine. Una sorta di alleanza difensiva che per ora prescinde dal governatore, in attesa di capire come muteranno gli equilibri politici nei prossimi mesi.

... » Leggi tutto