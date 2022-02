Milano. L’emergenza non ferma la Pro Recco che all’Aquamore Bocconi Sport spazza via l’Hannover: finisce 18-3 la nona giornata di Champions League con tutti i giocatori di movimento a segno. I campioni d’Europa mantengono così la vetta del girone B in coabitazione con il Marsiglia. Tre reti a testa per Zalanki, Cannella e Hallock.

... » Leggi tutto