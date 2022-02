Pietra Ligure. “Vorrei ringraziare pubblicamente il sindaco ed i colleghi consiglieri per aver approvato all’unanimità l’importante mozione, a firma di Fratelli d’Italia, contro tutti i totalitarismi, discussa ieri in sede di consiglio comunale”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Pietra Ligure Silvia Rozzi.

