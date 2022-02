Visita Draghi, il presidente Olivieri: “Porto e logistica essenziali per lo sviluppo del savonese”

Provincia. “Il Pnrr per le attività portuali e della logistica sono un aspetto essenziale per lo sviluppo del nostro territorio, così come le infrastrutture di servizio e la compiuta messa a terra degli interventi che devono risolvere le problematiche di trasporto e spostamento, sia sulla rete viaria, e quindi autostradale, sia in direzione litoranea e di collegamento con l’entroterra, quanto verso il Piemonte e la Lombardia, così come quella ferroviaria con i collegamenti verso Mondovì, Torino e Alessandria”.

... » Leggi tutto