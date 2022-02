Cesio, insegnante morta a causa di un toro incustodito: pm chiede condanna allevatore

Cesio. Il pubblico ministero della Procura di Imperia Enrico Cinella Della Porta ha chiesto stamani una condanna a 8 mesi per Alessandro G., allevatore di Chiusanico, accusato di omicidio colposo per la morte di Silvia Crosetto, 44 anni, insegnante ordinaria di Moncalieri, trovata prima di vita il 14 luglio del 2018 a Cesio, all’altezza del Passo del Ginestro. La richiesta di condanna è avvenuta nel corso dell’udienza in abbreviato davanti al gup Laura Russo.

