Genova. Dopo una mobilitazione che ha portato in piazza più di 100mila studenti e studentesse in tutta Italia – un migliaio a Genova – e dopo che il Consiglio superiore dell’istruzione ha bocciato la proposta di Bianchi, gli studenti convocano un altro presidio davanti alla prefettura, in largo Lanfranco, alle 16 di questo venerdì, l’11 febbraio.

... » Leggi tutto