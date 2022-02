Carceri liguri, secondo suicidio di un poliziotto a Sanremo in quattro anni

Sanremo. Il suicidio di un poliziotto penitenziario in servizio nel carcere di Valle Armea a Sanremo, avvenuto lunedì scorso 7 febbraio, è stato un evento tanto tragico e drammatico da indurre il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria a non commentare nell’immediatezza quanto avvenuto per rispetto dei familiari. A a funerali avvenuti e interrompendo il doveroso e rispettoso silenzio stampa per il decesso del collega Sebastiano Costa, il segretario regionale del SAPPe, Michele Lorenzo, commenta quanto accaduto.

