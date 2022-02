Imperia, “Educazione alla legalità”: la polizia incontra gli studenti nelle scuole

Imperia. Nell’ambito del progetto concordato tra il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Istruzione denominato “Educazione alla legalità”, i due operatori della Polizia di Stato che da ottobre promuovono con determinazione in tutti gli istituti scolastici della nostra Provincia tale iniziativa, questa settimana hanno incontrato gli alunni delle classi terze della scuola Media Nazario Sauro di via Gibelli. Anche in tale istituto i due poliziotti, di cui uno appartenente alla Questura di Imperia e l’altro alla Polizia Stradale, hanno affrontato i temi di attualità caldamente suggeriti dai due Ministeri in quanto divenuti, in special modo durante il periodo pandemico, insidiosi e di “allarme sociale”: la violenza sulle donne, il cyberbullismo, la sicurezza stradale, l’alcolismo e gli stupefacenti.

