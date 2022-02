Imperia, inclusione e prevenzione incendi: al via il bando di concorso per il conferimento di borse di studio a studenti

Imperia. Ha preso il via il bando dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale per il conferimento di borse di studio a studenti e a gruppi di studenti che elaborino progetti, studi di particolare interesse o lavori originali sui temi dell’inclusione connessi alla prevenzione incendi e alla gestione dell’emergenza.

Due temi che sempre più necessitano di sensibilizzazione e di innovazione. Allo scopo di valorizzare le attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quale primaria struttura pubblica operante sui temi della sicurezza e del soccorso inclusivo, possono partecipare al concorso gli studenti che siano stati coinvolti in percorsi di studio e/o sperimentazione su tali aspetti. Ai fini della presentazione del progetto in tema di inclusione si fa riferimento a tutte le categorie di persone che possono avere specifiche necessità in situazioni di emergenza e, pertanto, necessitano di azioni mirate alla loro tutela (persone con disabilità, ospiti di asili nido oppure di centri per anziani, ecc.).

