Lavoro e pari opportunità, nasce l’osservatorio regionale

Genova. Nasce in ALFA, Agenzia per il lavoro, la formazione e l’Accreditamento di Regione Liguria, l’Osservatorio di Genere, previsto da una risoluzione del Consiglio regionale approvata all’unanimità: il documento si collega, infatti, all’articolo 4 della legge regionale che definisce il sistema di monitoraggio della dimensione di genere e dispone l’istituzione di Sezioni di genere all’interno degli Osservatori regionali, in materia di formazione professionale, attività economiche e mercato del lavoro.

