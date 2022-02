Imperia. Per l’intero mese di gennaio, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica ed il rinvio di alcune giornate di gara, sono state sospese tutte le attività agonistiche. Con l’inoltrarsi di febbraio, sia a livello nazionale che regionale, si procede quindi ad effettuare alcuni recuperi di serie A, serie C, Campionati giovanili e femminili.

... » Leggi tutto