Via Bologna, l’ex mercato torna rosso granata e riapre a settembre come centro del riuso Amiu

Genova. Inutilizzato da oltre 10 anni, fantasma in un quartiere vivace come la zona di via Bologna, a San Teodoro, l’ex mercato comunale ritroverà presto il suo bel colore originario – un rosso granata che ne farà risaltare le linee razionaliste da architettura anni 50 – ma soprattutto diventerà un centro del riuso di Amiu, con recupero, laboratori, spazi per le scuole e mercatino degli oggetti riciclati e ravvivati.

