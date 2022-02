Comunali, il gruppo consiliare Vince Genova: “Dello Strologo disorientato quando l’unico orientamento era la rassegnazione”

Genova. “Il tentativo che il candidato delle sinistre sta portando avanti proponendosi come elemento di novità per le imminenti elezioni amministrative appare davvero mal riuscito. Non solo è a tutti gli effetti un candidato di partito, ma è stato uno dei rappresentanti nominati dalla giunta dell’immobilismo prima dell’arrivo di Marco Bucci a Palazzo Tursi. L’armamentario delle sue prime argomentazioni è totalmente in linea con la pochezza espressa dall’opposizione in questi cinque anni di consiglio comunale”. Lo scrive in una nota il gruppo consiliare Vince Genova

