Genova. Sono oltre 1.300, precisamente 1.339 le persone a cui nella giornata di ieri, venerdì 11 febbraio, la polizia locale ha controllato il green pass. Di queste, 13 sono state sanzionate per irregolarità. Inoltre sono state sanzionate anche 12 persone per mancato o non corretto uso della mascherina.

