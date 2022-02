Turismo congressuale, gruppo internazionale scommette su Sanremo

Sanremo. Da destinazione turistica per eccellenza a città dei congressi. Sa di svolta la proposta arrivata a Palazzo Bellevue da parte di una grossa società operante nel campo del turismo congressuale. L’iniziativa si riconduce alle settimane prima del Festiva, ed è ora nelle mani del Tavolo del turismo. Da parte dell’amministrazione comunale e dell’assessore competente Giuseppe Faraldi c’è massima riservatezza. Tuttavia, i componenti del Tavolo del turismo, che hanno avuto modo di vedere in anteprima la proposta arrivata, hanno dimostrato grande entusiasmo per un progetto che potrebbe portare a Sanremo nuove presenze, un turismo di alta fascia.

