Nervi, partita la petizione contro il nuovo semaforo sulla Aurelia: “Pregiudica il traffico”

Genova. “A tre mesi dall’avvio della sperimentazione della nuova ztl di Genova Nervi, risultano chiare e certe le problematiche relative alla circolazione stradale sulla Via Aurelia, nel tratto urbano del Comune di Genova di Via Domato Somma, intervenute a seguito dell’installazione di un nuovo impianto semaforico all’altezza dell’innesto della Via Campostano sulla predetta Via Donato Somma”.

... » Leggi tutto