Genova. Costa Crociere prosegue con il suo piano di ripartenza per il 2022. Dal 5 marzo, data in cui salperà per la sua prima crociera la nuova Costa Toscana, protagonista della recente edizione del Festival di Sanremo, un numero crescente di navi della compagnia tornerà ad operare, aggiungendosi a quelle già attualmente in servizio.

