Covid, Matteo Bassetti di nuovo sotto attacco dei no vax: “Un mix di ignoranza, terrapiattismo e violenza. La magistratura dia un segnale”

Genova. “Avrei voluto iniziare il San Valentino in maniera diversa. Invece sono stato vittima per tutta la notte e continuo ad esserlo anche stamattina dell’ennesimo attacco telefonico e di messaggistica whatapp sul mio cellulare da parte dei soliti violenti no vax e no green pass”. Lo denuncia in un post su facebook il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti.

