Crisi Ucraina-Russia, Toti preoccupato: “Siamo sull’orlo del baratro”

Liguria. Anche il presidente ligure Giovanni Toti non nasconde la sua preoccupazione di fronte al rischio ormai imminente di una guerra tra Russia e Ucraina. La preoccupazione principale, come in gran parte d’Europa, riguarda le forniture di gas che potrebbero calare drasticamente aggravando ancora di più la crisi energetica che ha già fatto raddoppiare il prezzo delle bollette. Ma il timore è che le dinamiche geopolitiche possano pesare indirettamente anche su altri fronti, ad esempio quello dei traffici portuali.

