Imperia. I vigili del fuoco del comando centrale di Imperia hanno lavorato fino all’alba per spegnere l’incendio boschivo e di sterpaglie divampato intorno alle 19 di ieri a Carpasio, in zona Santuario. Un rogo piuttosto esteso, che ha visto pompieri e volontari della protezione civile lavorare per ore, per domare le fiamme e bonificare l’area.

