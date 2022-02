Genova. Ancora una settimana (fino a lunedì 21 febbraio) per aderire alla call for proposal del Festival della Scienza 2022: la raccolta di proposte di mostre, laboratori, spettacoli, conferenze ed eventi speciali candidate a comporre il programma di quella che sarà l’edizione numero venti della manifestazione, in programma a Genova dal 20 ottobre al 1° novembre 2022.

