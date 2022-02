Meteo, tra oggi e domani neve in quota e qualche pioggia sul mare: temperature in calo

Liguria. Una depressione prova a penetrare sul Mediterraneo da ovest. L’azione anticiclonica di recupero questa volta risulterà leggermente tardiva, pertanto alcune piogge riusciranno a interessare la nostra regione per l’inizio di settimana, con nevicate sull’Appennino. Questa la spiegazione tecnica dei previsori del centro meteo Limet in merito alle previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni.

... » Leggi tutto