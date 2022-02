“Vada a cena con chi vuole, ma lasci le deleghe”, Salvini punge Toti su sanità e bilancio

Milano. “Toti vada a cena con chi vuole, il futuro del centrodestra non passa da Mastella e Renzi. Io non guardo al passato ma al centrodestra del futuro”. Si riaccende lo scontro a distanza tra il segretario della Lega Matteo Salvini e il governatore ligure, cofondatore di Coraggio Italia, da giorni ai ferri corti con gli (ex?) amici della coalizione dopo il terremoto innescato dalle elezioni per il Quirinale.

