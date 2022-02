Bassetti, “Ho denunciato le prime minacce no vax un anno fa, neppure un processo iniziato”

Genova. “Trovo una lentezza veramente vergognosa, in un momento come questo, da parte della magistratura. In un anno che ho iniziato a denunciare, non è ancora iniziato un processo. Una situazione del genere dovrebbe vedere almeno qualche pena esemplare o, quantomeno, l’inizio di un procedimento per far vedere che qualcuno viene perseguito dalla legge. I medici sono stati lasciati completamente soli”.

... » Leggi tutto