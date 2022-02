Carige, Fisac Cgil: «Bene l’entrata di Bper ma ora il piano industriale»

Genova. «L’accettazione da parte del Fitd dell’offerta di BPER è una notizia di per sé positiva, perché, finalmente, lascia intravedere una prospettiva che, oltretutto e in modo non scontato, è una prospettiva di tipo industriale. È della primavera del 2019 la protesta unitaria del sindacato contro l’ipotesi che il Gruppo venisse acquisito da un fondo speculativo. Ciò nonostante è bene sapere che la bontà reale e concreta dell’operazione potrà essere misurata solo al momento della presentazione del piano industriale e, soprattutto, sulla base delle ricadute che verranno determinate dalla sua applicazione» – commenta Fisac Cgil.

