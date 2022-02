Savona. “Siamo in una fase pandemica in miglioramento, ma dobbiamo essere cauti perchè non sappiamo cosa ci aspetta dopo“. A dirlo è il dottor Alberto Gaiero della Pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona, cogliendo l’occasione per invitare ancora una volta i genitori a far vaccinare i propri figli.

... » Leggi tutto