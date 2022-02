Da oggi super green pass obbligatorio per i lavoratori over50: in provincia di Imperia quasi 20mila no vax

Imperia. Scatta da oggi in tutta Italia l’obbligo, per chi ha già compiuto 50 anni, di avere il green pass rafforzato (che si ottiene con la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19) per recarsi al lavoro. Ma come nel resto del Paese, anche in provincia di Imperia sono migliaia i cittadini che non si sono vaccinati nonostante le disposizioni governative in materia sanitaria.

Gli over 50 non vaccinati nell’Imperiese sono infatti 19.748. E’ quanto si evince da un report stilato dall’Asl1 e aggiornato allo scorso 6 febbraio. Dei circa 20mila imperiesi, non tutti lavorano, alcuni hanno sicuramente già superato l’età pensionabile, ma nella fascia dei più giovani, ovvero tra chi ha un’età compresa tra i 50 e i 59 anni, a non essersi vaccinati contro il Covid-19 sono 7.120 persone su un totale di 35.533, che tradotto in percentuale significa il 20%.

