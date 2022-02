Buongiorno amici!! Finalmente non c’è più l obbligo di mascherine all’aperto, le giornate cominciano ad allungarsi e sempre più spesso possiamo godere di splendide giornate di sole quindi perché non cominciare ad uscire con i propri bambini per percorrere piccoli anelli in preparazione della primavera?

... » Leggi tutto