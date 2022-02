Il consulente di Tirreno Power: “Carenza metodologica e interpretativa negli studi dei tecnici incaricati dalla Procura”

Savona. “Numerose carenza dal punto di vista metodologico e interpretativo“. Sono queste le parole usate dal consulente dell’azienda Stefano Loppi, professore di botanica ambientale applicata all’università di Siena, esperto di licheni e biomonitoraggio in merito alle deposizioni dei consulenti tecnici della Procura nell’ambito del processo a carico di Tirreno Power per il quale sono imputati 26 persone, tra vertici e dirigenti dell’azienda, rinviati a giudizio per disastro ambientale e sanitario colposo.

