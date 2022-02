“Il nostro Kilometro zero”, CNA Imperia: «Ancora pochi giorni per iscriversi al nuovo corso barman»

Sanremo. «Sei già titolare di un bar o intendi aprirne uno? Vuoi dare nuovo slancio al tuo locale ed ampliare la tua offerta? Lavori in un bar e vuoi specializzarti?». In collaborazione con Antonio Mandica, noto bartender di Sanremo, forte di una esperienza nel campo dei cocktail di oltre 25 anni, si accendono nuovamente i riflettori sul mondo del cosiddetto “bere miscelato”. Il nuovo corso targato CNA a titolo “Il nostro Kilometro zero” non solo insegna l’arte di cocktail e long drink passo dopo passo, ma vanta una peculiarità: l’attenzione verso il territorio ed i suoi prodotti, che ne diventano i protagonisti assoluti.

