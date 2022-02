Nuova illuminazione per la basilica di Carignano, ora il progetto per portare il pubblico in cima alla cupola

Genova. E’ un colpo d’occhio non da poco la nuova illuminazione scenografica della basilica di Carignano, in centro città, elaborata e realizzata da Aster in collaborazione con il Comune di Genova. Un intervento da 8mila euro che permetterà di sottolineare l’architettura tutta particolare della cupola di Galeazzo Alessi e che si pone come primordio per un altro progetto “da sogno”, quello di permettere al pubblico di salire in cima per ammirare la struttura da vicino e soprattutto per godere di una incredibile vista sulla città.

