Superbonus, Ferraloro (Ance Liguria): «Dopo la truffa allo Stato ora si profila la grande truffa dello Stato»

Genova. «Detto che siamo pienamente solidali e collaborativi con chiunque faccia venire alla luce comportamenti malavitosi nel nostro e in altri comparti economici del Paese, siamo costretti a porci e a porre un interrogativo: guai a chi sul Superbonus ha truffato lo Stato per miliardi sfruttando bachi nei provvedimenti, ma non è che d’ora in avanti si materializzerà una truffa dello Stato contro le imprese edili oneste e quei cittadini, specie proprietari edili, altrettanto onesti che allo Stato e ai suoi incentivi hanno creduto?». A porre l’interrogativo è il presidente di ANCE Liguria, Emanuele Ferraloro, denunciando «il rischio di una truffa dello Stato, ovvero di una violazione metodica e totale di tutti gli impegni che lo Stato ha assunto garantendo a un settore strategico, come quello dell’edilizia pubblica e privata, misure di sostegno e di rilancio».

